جازان.. عوالق ترابية وتدنٍ في مستوى الرؤية وتحذيرات لسالكي الطرق

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محمد بن مسعود - الدمام - تسببت العوالق الترابية بسماء منطقة جازان، في انخفاض مستوى الرؤية لسالكي الطرق الرئيس, منذ عدة ساعات.

من جانب آخر، أطلقت الجهات المعنية تحذيرًا للمواطنين والمقيمين كافة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وشددت على المواطنين والمقيمين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف الرملية والأمطار، وخصوصًا في المناطق المفتوحة.

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