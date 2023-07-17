"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة مكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل تأثيراتها محافظات (جدة ورابغ والليث والقنفذة).

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ –بمشيئة الله– من الساعة الـ9 صباح غد، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء.

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