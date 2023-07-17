الشباب يتقدم بعرض للتعاقد مع الجزائري آدم وناس لاعب نادي ليل الفرنسي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 9:03 مساءً

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الشباب تقدم بعرض للتعاقد مع الجناح الجزائري آدم وناس لاعب نادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي الشباب السعودي قدم عرضًا لضم الجناح الجزائري آدم وناس لاعب نادي ليل الفرنسي، مشيرة إلى منافسة مع ثلاثة أندية أخرى. وكان اللاعب الجزائري انضم إلى ليل الفرنسي في صيف 2022 آتيًا من نابولي بعقد يمتد إلى موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي. وشارك اللاعب الجزائري في 24 مباراة مع ليل الموسم الماضي سجل خلالها هدفًا وصنع 3 أهداف.

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