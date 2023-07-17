مقتل شخصَيْن في هجوم بسلاح ناري بمدينة بوزنان غربي بولندا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 9:33 مساءً

قُتل شخصان أمس الأحد وسط مدينة بوزنان غربي بولندا، في علمية إطلاق نار بسلاح ناري بإحدى الحدائق، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وتفصيلاً، أفادت شرطة مدينة بوزنان في بيان بأن الحادث وقع بعد ظهر أمس في حديقة مطعم بشارع سانت مارتن بمدينة بوزنان القديمة، التي تشكل وجهة خصبة للسياح. وذكرت الشرطة أن "الهجوم استهدف شخصين، تُوفي أحدهما على الفور، فيما توفي الآخر في المستشفى". ولفتت إلى أن الرجلين من سكان مدينة بوزنان، ويتراوح عمراهما بين 30 و31 عامًا. وفتحت الشرطة وهيئة الادعاء العام تحقيقًا في حيثيات الحادث.

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