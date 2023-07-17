"خالد بن سلمان" يستقبل السفير الفرنسي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 9:38 مساءً

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي لدى المملكة العميد الركن جان كريستوف غيرديه، والمستشار السياسي هاني خلف.

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