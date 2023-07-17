انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان والشرقية والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة).

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين. وتشهد منطقة جازان أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والطوال وصامطة وجازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد عوالق ترابية تشمل أبو عريش والدرب والفطيحة وبيش وصبيا وضمد وجازان وفرسان حتى الساعة التاسعة صباحًا، كما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.