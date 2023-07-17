"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة ومكة المكرّمة وعسير وجازان

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتؤثر في الأجزاء الساحلية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، عسير، وجازان خاصة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول خلال فترة الظهيرة إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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