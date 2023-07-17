انت الان تتابع كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر في الرياض هذا الأسبوع.. تقترب من الـ 50 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه كادر التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، من تأثر العاصمة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، بكتلة هوائية شديدة الحرارة، وسيطرة أجواء حارة ومرهقة، خاصة في فترات الظهيرة والعصر، كما يسود طقس شديد الحرارة في شرق المملكة ووسطها.

وبحسب التوقعات الحالية، يُتوقع أن تكون درجات الحرارة في مدينة الرياض حول الـ 48 درجة مئوية طيلة أيام الأسبوع الحالي على عُموم المنطقة، بما في ذلك مدينة الرياض، وقد تلامس الـ 50 في بعض الأجزاء الشرقية من الرياض.

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