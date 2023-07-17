مجلس الأمن يعقد أول نقاش رسمي حول مخاطر الذكاء الاصطناعي غداً

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محمد بن مسعود - الدمام - يبحث مجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء، أول نقاش رسمي لملف الذكاء الاصطناعي.. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام حكومات في جميع أنحاء العالم بدراسة كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغيّر مشهد الأمن الدولي.

وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دورٍ قيادي عالمي فيما يتعلّق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

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