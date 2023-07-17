انت الان تتابع "سعود الطبية": 6 عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 5:36 صباحاً

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أبرز العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. وأوضحت المدينة أن سرطان القولون هو سرطان يُصيب الأمعاء الغليظة التي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، وكذلك يصيب المستقيم وهو آخر أجزاء الجهاز. وتابعت في إنفوجرافيك لها أن العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة به تتمثل في: التقدُّم في العمر، وحالات التهاب الأمعاء لفترة طويلة، ووجود تاريخ عائلي (أو شخصي) لسرطان القولون والمستقيم أو الزوائد اللحمية، والأغذية قليلة الألياف كثيرة الدهون واللحم الأحمر أو اللحم المصنّع، وقلة الأنشطة الرياضية، ومرض السكري، والسمنة المفرطة.

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