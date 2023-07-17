القنصلية السعودية في هونج كونج تحذّر المواطنين من إعصار شديد الخطورة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين السعوديين، من إعصارٍ شديد الخطورة تبلغ شدته 8 درجات؛ داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

وقالت القنصلية عبر حسابها في تويتر: تود القنصلية التنويه بأن هيئة الأرصاد بهونج كونج أعلنت رفع درجة الإعصار الذي يمر بهونج كونج إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) من منتصف الليل إلى الساعة 2 صباح يوم الإثنين 17-7-2023، لذا يُرجى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية، متمنين السلامة للجميع.

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