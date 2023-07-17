انت الان تتابع مصر.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في انهيار مبنى مكون من 5 طوابق بحدائق القبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 7:13 صباحاً

لَقِيَ 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بسبب حادث انهيار مبنى مكون من 5 طوابق في حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ. كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تَلَقّت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق.. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودَفَع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دَفَع الحي بمعدات لرفع الأنقاض. وكشف الفحص المبدئي وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر، ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهما.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في انهيار مبنى مكون من 5 طوابق بحدائق القبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.