انت الان تتابع مخالفة عبر "تيك توك".. حُكم من "استئناف المدينة" بسجن وتغريم مواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حكمت محكمة الاستئناف بمنطقة ‫المدينة المنورة، على مواطن، بغرامة مالية، وإغلاق حسابه، ونشْر العقوبة في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

وفي التفاصيل؛ أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة ‫المدينة المنورة، حُكمًا ضد مواطن قام بمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق "التيك توك"؛ وذلك بالسجن لمدة أربعة أشهر، وإلزامه بغرامة مالية قدرها 5000 ريال، وإغلاق حسابه، ومصادرة الجوال، ونشر العقوبة في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

كانت هذه تفاصيل خبر مخالفة عبر "تيك توك".. حُكم من "استئناف المدينة" بسجن وتغريم مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.