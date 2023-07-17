"تعليم الطائف": بدء التسجيل في برنامج الملتقى العلمي الصيفي 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 7:19 صباحاً

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عن بدء التسجيل في برنامج الملتقى العلمي الصيفي 2023، لطلاب وطالبات المحافظة وزوارها، والذي سينفذ في مركز الطائف العلمي، للطلاب خلال الفترة من 5 محرم وحتى 16 محرم 1445هـ، وللطالبات من 19 محرم وحتى 1 صفر 1445هـ. ويستهدف البرنامج الطلاب والطالبات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني المتوسط؛ وذلك خلال الفترة الصباحية، والطلاب والطالبات من الصف الثالث المتوسط وحتى الثاني الثانوي خلال الفترة المسائية. ويهدف الملتقى إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات؛ من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية؛ مما يعزز نواتج التعلم، ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية. وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن الملتقى يساهم في اكتشاف المواهب والقدرات في التطبيقات والممارسات العلمية؛ مشيرًا إلى أن الأسرة لها دور كبير في حث أبنائها وبناتها على المشاركة واستثمار الإجازة في تعزيز قدرات الطلبة، وتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو تعلم العلوم في التقنية والهندسة والرياضيات؛ لإعدادهم للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية.

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