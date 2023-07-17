"القحطاني" ينال الدكتوراه في الحاسب الآلي من المملكة المتحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الدكتور يحيى بن علي القحطاني ‏عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد، على درجة الدكتوراه في تخصص الحاسب الآلي ونظم المعلومات من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة.

"الخليج 365" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له دوام النجاح والتوفيق.

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