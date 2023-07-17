خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 7:22 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة شفهية، إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس جنوب إفريقيا له، اليوم في جوهانسبرج. ونقل المستشار خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق؛ فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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