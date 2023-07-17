انت الان تتابع "شؤون الحرمين" تختتم أعمالها لموسم الحج بأكثر من نصف مليون زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف- أعمالها في موسم الحج لهذا العام 1444هـ بعدد 568 ألف زائر لمعارضها خلال الموسم الممتد؛ وذلك منذ منتصف شهر ذي القعدة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الموسم تَضَمّن إقامة وتنظيم 19 معرضًا متنوعًا بالمشاركة مع الجهات الحكومية، في إطار التعاون والتكامل لخدمة حجاج بيت الله الحرام.. وتوزعت على 8 مواقع مختلفة لتلبية احتياجات الزوار. وتعكس الأرقامُ الإقبال الكبير من ضيوف الرحمن.

وأبان أن الوكالة عملت على 4 مبادرات مختلفة، بدأتها بمبادرة "رواق معارض الحرمين"، ومبادرة "معارضنا"، ومبادرة "إثراء"، ومبادرة "حياكم"، التي هدفت إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى حجاج بيت الله الحرام، وأهمية استمرار هذه المبادرات وتطويرها لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.