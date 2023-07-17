انت الان تتابع "EPIC" شريكاً تسويقاً لمجموعة شيري لعلامة " OMODAو JAECOO " الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
17 يوليو 2023, 7:30 صباحاً
أعلنت شركة إبك للتسويق الرقمي وصناعة الأحداث و جناحها الإعلامي Guide Media، عن إبرام اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مجموعة شيري الصينية، تبدأ من شهر يوليو 2023، تتولى بموجبها شركة إبك مسؤوليات العمليات التسويقية الرقمية وأنشطة العلاقات العامة في المملكة العربية السعودية لأحدث طرازات مجموعة شيري الصينيةOMODA وJAECOO .
بهذه المناسبة، قال حسين الصبان، المدير العام لشركة إبك: "نضع أيدينا بأيدي مجموعة شيري في وقت مناسب تماماً، وذلك لما حققته من نجاح باهر حول العالم بمجموعة مركباتها من طرازات الصالون والدفع الرباعي المتنوعة، في حين أن العام 2023 سوف يشهد محطتي إنجاز نوعيتين للمجموعة، تتمثل الأولى في وضع طراز العلامة التجارية الفاخرة "JAECOO" بمكانة تنفرد وتليق بها كعلامة تجارية مستقلة، أما "OMODA" فستقدم خياراً فريداً لجيل الشباب الواعد، ونحن تواقون لاطلاع السوق السعودي على كافة طرازات تلك العلامتين، حيث تسعى العلامة الجديدة كذلك إلى تعزيز مستقبل السيارات الكهربائية والنقل المستدام”.
ومن المقرر أن تعمل إبك عن كثب مع شيري، لترويج العلامة التجارية الجديدة لطرازاتها الجديدة كلياً "OMODA و JAECOO "، حيث سيتم إطلاقها رسمياً في السوق السعودي مطلع أكتوبر القادم.
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