"التجارة" تكشف عن مؤشر تَحول المنشآت إلى شركات خلال الربع الثاني من 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 7:42 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن مؤشر تَحول المنشآت إلى شركات خلال الربع الثاني من عام 2023. وبلغ عدد المنشآت المُحَوّلة إلى شركات خلال الربع الثاني من العام 2023م، 1606 منشآت، بينها 1550 تحولت من مؤسسة إلى شركة. وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك على صفحتها الرسمية بتويتر، أن 35 شركة و12 مؤسسة تَحولت خلال نفس الفترة إلى مساهمة؛ فيما تحولت 9 مؤسسات من مساهمة إلى مدرجة.

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