انت الان تتابع ضبط أكثر من 2300 ملصق ومعطر جو منتهي الصلاحية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 7:57 صباحاً

ضبطت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 2.300 ملصق ومنتج منتهي الصلاحية في منشأة تجارية بالمنطقة الشرقية. وخلال جولاتها التفتيشية الاعتيادية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضبطت الفِرَق الرقابية 2.332 عبوة معطر جو منتهية الصلاحية، وملصقات بتواريخ مستقبلية في إحدى المنشآت التجارية قبل تسويقها؛ حيث تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نظام مكافحة الغش التجاري. وأكدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال المنشآت كافة، والتزامها بأنظمة وزارة التجارة.. وتحثّ الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الرقم الموحد 1900.

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