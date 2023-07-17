"التدريب التقني" يعلن عن المسابقات الوظيفية للجنسين في عدد من مناطق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 8:06 صباحاً

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التدريبية والإدارية والفنية، الرجالية والنسائية، في عدد من وحداتها بمناطق المملكة، وإدارات ديوان المؤسسة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف. وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف بدأ من 28/ 12/ 1444، وينتهي في 2/ 1/ 1445؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: http://www.tvtc.gov.sa. واشترطت على المتقدمين للوظائف الحصولَ على تقدير لا يقل عن "ممتاز"؛ سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة حكومية؛ مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم على الوظيفة أن يكون المسمى والمرتبة مطابقيْن لشَغل الوظيفة، كما يجب طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.

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