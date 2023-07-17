"المرور" يضبط 427 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - نجحت الحملة الميدانية للمرور السعودي، في ضبط 427 دراجة مخالفة بمختلف مناطق المملكة. ويأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

وأهاب المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور؛ لتفادي التعرض للعقوبات.

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