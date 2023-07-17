انت الان تتابع توزيع 80 ألف عبوة ماء زمزم يومياً على قاصدي المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توزّع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 80 ألف عبوة ماء زمزم يومياً على قاصدي المسجد النبوي، ضمن جهودها للعناية بالمصلين في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الصيف.

وتكثّف إدارة السُقيا خدماتها لسُقيا المصلين من خلال برنامج سُقيا يشمل تعبئة وتوزيع 15 ألف حافظة مياه زمزم مبرّدة في أرجاء المسجد، وتشغيل نوافير الشرب لسُقيا المياه الباردة في ساحات المسجد النبوي وجميع المرافق، إلى جانب مبادرة توزيع المياه الباردة على الموظفين وأفراد الأمن والمتطوعين المشاركين في إدارة الحشود بقسمَي الرجال والنساء أثناء تأدية عملهم في المسجد وسطحه والساحات الخارجية ضمن جهود العناية بالمصلين زوّار المسجد النبوي.

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