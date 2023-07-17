انت الان تتابع تعليق الرحلات بمطار كاتانيا الإيطالي بعد اندلاع حريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 10:31 صباحاً

عُلّقت الرحلات الجوية من وإلى مطار كاتانيا في جنوب إيطاليا حتى الأربعاء المقبل، بعد اندلاع حريقٍ هائلٍ، مساء الأحد، نجح رجال الإطفاء في إخماده. وعلى الرغم من إخماد الحريق إلا أن صالة المغادرة التي اندلع بها الحريق ما زالت مملوءة بالدخان، وسيتم تحويل الرحلات القادمة إلى مطاراتٍ أخرى في صقلية، مثل باليرمو وكوميسو. وفي البداية أُعلن أنه سيتم إغلاق المطار حتى صباح الإثنين، لكن تمّ تعديل ذلك.

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