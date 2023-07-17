لجنة إسكان الحجاج بالمدينة تبدأ استقبال طلبات تصاريح إسكان حج 1445هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة إسكان الحجاج في المدينة المنورة، بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1445هـ.

ودعت اللجنة الراغبين في استخراج التراخيص، إلى مراجعتها والتحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوب توافرها؛ لضمان إنهاء إجراءات إصدار التصريح خلال فترة التقديم التي تستمر حتى نهاية شهر رجب المقبل.

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