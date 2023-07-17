انت الان تتابع حملة الجبر التجارية للتبرع بالدم تحقق نتائج مميزة بتفاعل منسوبي الشركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفاعل منسوبو شركة الجبر التجارية، مع حملة التبرع بالدم السنوية التي أطلقتها اللجنة العمالية في الشركة، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في (بنك الدم) بالمنطقة الشرقية، وتجاوز عدد الموظفين الذين بادروا للتبرع بالدم 200 موظف في مختلف أقسام الشركة ابتغاءً للأجر من خلال المساهمة في إنقاذ حياة مريض.

تأتي هذه الحملة المجتمعية ذات البُعد الصحي الخيري امتداداً لعديدٍ من الحملات الموجّهة للمجتمع من جانب الشركة التي كانت تجد دائماً تجاوباً وتفاعلاً من منسوبي الشركة، وتحقق نتائج إيجابية تجاه الفئة المستهدفة.

وأوضح عضو مجلس الادارة الأستاذ محمد إبراهيم الجبر؛ أنه إلى جانب المبادرات والبرامج المتعدّدة التي تقوم بها الشركة في إطار رسالة المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها، تحرص على إطلاق مبادرات تُتيح لمنسوبي الشركة المساهمة في خدمة مجتمعهم، كما نشاهد في حملة التبرع بالدم التي حقّقت نتائج مميزة وكانت محل إشادة المسؤولين في بنك الدم، وتابع قائلاً: أسعدنا كثيراً التفاعل والحرص على المشاركة بالتبرع بالدم من جانب الموظفين إيماناً منهم بأهمية ذلك في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين لهذا الدم، وأسأل الله -العلي القدير- أن يكتب الأجر لهم، ولكل مَن أسهم بشكل أو آخر في نجاح هذه الحملة.