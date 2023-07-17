انت الان تتابع "المرور": عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة بالمسارات المخصصة لهم مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المرور السعودي أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء العبور في المسارات المخصصة لهم للحفاظ على سلامتهم يعتبر مخالفة مرورية.

وأوضح المرور في إنفوجرافيك نشره اليوم على حسابه بتويتر أن المخالفة تستوجب الغرامة المالية بين 100 إلى 150 ريالاً.

كانت هذه تفاصيل خبر "المرور": عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة بالمسارات المخصصة لهم مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.