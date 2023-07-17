انت الان تتابع أوكرانيا تتبنى المسؤولية عن هجوم جسر القرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 11:36 صباحاً

قال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية "إس بي يو"، اليوم (الاثنين): "إن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء الهجوم على جسر القرم". ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله: "إن هجوم اليوم على جسر القرم هو عملية خاصة لجهاز إس بي يو والبحرية، والجسر هوجم بواسطة مسيّرات بحرية". واتهمت روسيا أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم بتنفيذ الهجوم على الجسر الذي يربط بين البرّ الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو اعتبارًا من العام 2014. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر منصات التواصل الاجتماعي: "إن هجوم اليوم على جسر القرم نفّذه نظام كييف". وأعلنت السلطات في موسكو أن الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تتبنى المسؤولية عن هجوم جسر القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.