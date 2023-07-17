انت الان تتابع خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 762 لغمًا في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2023م، من انتزاع 762 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن؛ منها 120 لغمًا مضادا للدبابات، ولغمان مضادان للأفراد و633 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة.

ونزع فريق "مسام" ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 6 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة، كما تمكّن الفريق من نزع 13 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حيس.

كما استطاع فريق "مسام" نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، كما نزع الفريق 75 لغمًا مضادًا للدبابات و245 ذخيرة غير منفجرة و6 عبوات ناسفة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تمكّن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عين، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز، نزع فريق "مسام" لغمين مضادين للدبابات و343 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات و22 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكّن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، ونزع 10 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر منفجرة بمديرية ذباب.

وأصبح عدد الألغام التي نُزِعَت خلال شهر يوليو حتى الآن 1.334 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 407 آلاف و152 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.