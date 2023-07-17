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انت الان تتابع تعليم عسير يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الملتقى العلمي الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
17 يوليو 2023, 1:35 مساءً
دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، الطلاب والطالبات؛ للتسجيل في الملتقى العلمي الصيفي تحت شعار "الصيف يجمعنا"، والذي تنفذه إدارتا النشاط الطلابي "بنين وبنات" في مركز عسير العلمي بأبها.
وأوضح مدير عام التعليم بالإنابة عبدالله عزيز، أن الملتقى العلمي الصيفي هو تجمع تربوي علمي للطلاب والطالبات؛ لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، وتدريبهم وفق عدة مسارات علمية متخصصة.
ولفت إلى أن المسارات تتضمن: المسارات العلمية، والعلوم الحيوية والبيئية، والحاسب الآلي، والفضاء وعلوم الطيران، والروبوت، مشيراً إلى أن الفعاليات الخاصة بالطلاب تنطلق في الخامس من شهر محرم المقبل وتنتهي في السادس عشر من الشهر ذاته، والفعاليات الخاصة بالطالبات تنطلق في التاسع عشر من شهر محرم، وتنتهي مطلع شهر صفر المقبل، علمًا أنه بإمكان الطلاب والطالبات التسجيل في الملتقى من خلال الرابط
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