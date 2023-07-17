انت الان تتابع عبر 3 برامج رئيسة.. "فنون الطهي" تُطلق الدورة الثانية من "كوّن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج حاضنة فنون الطهي "كوّن" لتنمية القدرات في مجال الطهي، عبر برامج متكاملة تُقدّم الدعم للطهاة المبتكرين والموهوبين، وروّاد الأعمال الممارسين في قطاع المأكولات والمشروبات.

وتشتمل الحاضنة على ثلاثة برامج رئيسة؛ أولها: "حاضنة كوّن لفنون الطهي"، التي تضم ست دورات تتكرر تواليًا، بحيث تنطلق كل دورة بمسابقة افتراضية (عن بُعد) لمدة ثلاثة أيام، وتستهدف كل واحدة منها 50 مشاركًا، ليتأهل منها 20 مشروعًا لمرحلة الحاضنة التي ستقام حضوريًا لمدة 6 أشهر، وتُختتم الدورات التدريبية بتخريج 120 مشروعًا محتضنًا.

وأما البرنامج الثاني: فهو "تحدي الطهي"، الذي سيركّز على التنافسية عبر إقامته لمدة خمس ساعات حضوريًا، ومستهدفًا ثمانية طهاة في كل تحدٍ، على أنْ يتكرر مرتين سنويًا؛ فيما يأتي البرنامج الثالث بعنوان: "مختبر كوّن"، متضمنًا خمسة أيام من التدريب على أساسيات بناء وتطوير المشاريع التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات، وإتاحة الوصول بعدها إلى المطبخ التجريبي في حاضنة "كوّن"، لصناعة واختبار الوصفات، وتحديد أنسب التقنيات لإنتاجها بكميات تجارية، وتلقي النصح والإرشاد على أيدي خبراء في فنون الطهي السعودي والعالمي.

وحددت هيئة فنون الطهي شروطًا للمشاركة في الحاضنة، ومن أهمها: أن يكون سعوديًا ومقيمًا في المملكة، وألّا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن يكون شغوفًا بقطاع فنون الطهي، ومتفرغًا لحضور البرنامج كاملًا، ويملك وصفة أو منتجًا مبتكرًا في فنون الطهي المحلية والعالمية.