روسيا تعلن تحطم طائرة هجومية من طراز SU-25 بإقليم كراسنودار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 1:55 مساءً

تحطمت طائرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الروسية من طراز Su-25 في بحر آزوف بمنطقة كراسنودار الروسية، شرق القرم. ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، كانت الطائرة الهجومية من طراز Su-25 "تقوم برحلة تدريبية"، حيث أقلعت من مطار ييسك وسقطت في بحر آزوف. وأعلنت القوات الروسية أنه "لم تكن هناك خسائر" لأن الطيار تمكن من الخروج والهبوط بالمظلة.

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