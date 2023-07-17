"نتنياهو" يتوعد غير الممتثلين للخدمة العسكرية بإجراءات صارمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 2:36 مساءً

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة عدم الامتثال للخدمة العسكرية من جانب جنود الاحتياط؛ احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية. وقال "نتنياهو" لمجلس الوزراء: "لن تقبل الحكومة العصيان. الحكومة ستتخذ إجراء حيال ذلك وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا". واعتبر أن "مثل هذه التصرفات تتنافى مع الديمقراطية ومن شأنها منح الجرأة لأعداء البلاد"، وفقاً لـ"رويترز". وأعلن منتقدو خطة التعديلات القضائية أن "نتنياهو" هو من يهدد الديمقراطية بإلغاء الضوابط والتوازنات. وجاء في خطاب وقعه 1700 ضابط سابق في سلاح الجو، من بينهم 27 جنرالًا متقاعدًا، وتم نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء الماضي أن مشروع قانون التعديلات الذي يقيد بعض صلاحيات المحكمة العليا سيفتح طريقًا مباشرًا نحو الديكتاتورية.

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