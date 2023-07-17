"الاتفاق" يقترب من ضم مدافع إشبيلية الإسباني "كريم"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 2:37 مساءً

ذكرت تقارير صحفية اقتراب نادي الاتفاق السعودي من حسم صفقة من انتقال المدافع الهولندي كريم رقيق، لاعب إشبيلية الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن الهولندي كريم رقيق مدافع إشبيلية بات على وشك الانتقال إلى الاتفاق السعودي بقيادة جيرارد، المدرب الجديد. وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدافع إشبيلية كريم رقيق على وشك الانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي بقيادة ستيفن جيرارد". وأضاف: "أوشكت الاتفاقية على الانتهاء بين الناديين، بانتظار خطوات رسمية، وبعض التفاصيل النهائية يتم الاتفاق عليها وعلى الشروط الشخصية". وأشار الصحفي الإيطالي في تغريدته إلى أنه تم حجز موعد الفحص الطبي للاعب تمهيداً لانضمامه لصفوف الاتفاق السعودي. وانضم اللاعب المولود في مدينة فينورد الهولندية من أب تونسي وأم هولندية، إلى أشبيلية في مايو من عام 2020، بعقد يمتد لخمس سنوات قادماً من هيرتا برلين. وسبق للاعب صاحب 27 عاماً، اللعب لأندية فينورد وآيندهوفن في هولندا ومانشستر سيتي وبورنموث وبلاكبيرن في إنجلترا ثم مارسيليا الفرنسي وهيرتا برلين الألماني.

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