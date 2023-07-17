انت الان تتابع بعد تعليق مشاركتها فيه.. روسيا تعلن استعدادها للعودة لاتفاق الحبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 2:47 مساءً

أعلنت روسيا، اليوم (الاثنين) أنها ستكون على استعداد لبحث إمكانية العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا رأت نتائج ملموسة؛ وذلك بعد ساعات من تعليق مشاركتها في الاتفاق. وقال وزارة الخارجية الروسية في بيان: "على الرغم من جهود الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق، لا تزال هناك عقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية"، وفقاً لـ"رويترز". وأضافت الوزارة: "فقط عندما نتلقى نتائج ملموسة، وليس وعوداً وتأكيدات، ستكون روسيا مستعدة للنظر في إعادة الاتفاق".

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