انت الان تتابع "النصر" يقدّم عرضًا أعلى لضم "ديابي".. بعد رفض باير ليفركوزن العرض الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 2:56 مساءً

كشفت صحيفة "BILD" الألمانية عن رفض نادي باير ليفركوزن الألماني، عرض "النصر" للتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، لاعب الفريق، خلال الموسم الصيفي الجاري. وقدّم "النصر" سابقًا عرضًا لباير ليفركوزن من أجل التعاقد مع ديابي بلغ نحو 38 مليون يورو، و5 ملايين أخرى مكافآت. وأفادت الصحيفة الألمانية أن كلًا من النصر وأستون فيلا الإنجليزي يتنافسان للحصول على ديابي، حيث رفع كلاهما عرضهما المادي إلى 50 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أنه من الواضح أن ليفركوزن يفضّل الاحتفاظ بديابي هداف الموسم الماضي، والذي ما زال يمتلك عقدًا مع الفريق الألماني حتى عام 2025. يلعب موسى ديابي البالغ من العمر 24 عامًا، لصفوف باير ليفركوزن منذ 2019، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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