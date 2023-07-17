انت الان تتابع مستشفى القنفذة ينقذ مُقيمًا سبعينيًا من نزيف دموي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 3:51 مساءً

نجح فريق طبي بمستشفى القنفذة العام، في إجراء تدخّل جراحي لمقيم يبلغ من العمر 71 عامًا. وكان قد أحضر المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهو يعاني من ضعف بالشق الأيسر للجسم، وغياب جزئي للوعي؛ نتيجة حادث مروري. وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعّات اللازمة تبين وجود نزيف دموي تحت الجافية مع انحراف الخط النصفي لنصفي الكرتين المخيتين. وتم إجراء العملية الجراحية لإزالة النزيف وتنويم المريض وتقديم جميع الخدمات الصحية، حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى القنفذة ينقذ مُقيمًا سبعينيًا من نزيف دموي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.