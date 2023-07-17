إمارة الباحة والمركز الوطني للحياة الفطرية يبحثان مكافحة انتشار قرود البابون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 4:33 مساءً

اجتمع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، وعدد من مسؤولي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم الشهري؛ لمناقشة تطورات برنامج الحد من أعداد قرود البابون. وقبل أن يبدأ فريق المركز جولة في المنطقة استمعوا فيها إلى شكاوى المواطنين ورصد مدى تجاوب المجتمع مع تعليمات المركز وأثر ذلك على انخفاض عدد المخالفات. يُذكر أن أعداداً من قردة البابون تشكّل هاجساً لأهالي منطقة الباحة بسبب كثرتها، وقيام الأهالي بتقديم الطعام لها رغم وجود لوحات تحذيرية تمنع ذلك التصرف.

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