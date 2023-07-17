"دغريري" يحتفل بزواج نجله "عبدالرحمن" بصامطة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل محمد بن يحيى دغريري، بزواج نجله "عبدالرحمن"، من ابنة علي بن عواجي دغريري، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة صامطة.

أقيم الحفل وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء والزملاء.

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