انت الان تتابع وزير العدل يوجّه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 4:59 مساءً

وجّه معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية؛ التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل الوصول للخدمات العدلية من خلال تطبيق ناجز، المتوفر على متاجر الأجهزة الذكيّة، ويضم أكثر من 45 خدمة عدلية. وأوضحت وزارة العدل، أن الخدمات والإضافات الجديدة تسهم في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية. وأكدت الوزارة أن الخدمات الجديدة تمكّن المستفيدين من حضور الجلسات القضائية بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد؛ بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد، ويسهم في تلافي تأخر حضور الجلسات وإلغائها، بسبب تعذر تسجيل الدخول. وأشارت إلى أن مجموعة الخدمات التوسعية لتطبيق ناجز، تتضمن العديد من الخصائص والمزايا التي تسهّل وتحسّن من تجربة المستفيدين، ومنها خدمة الربط المباشر للتقويم، بحيث تتم الجدولة التلقائية للجلسات على جهاز المستفيد مع خدمة الإشعارات، وتلقي التنبيهات لحضور الجلسات؛ بما يحفظ على المستفيدين حقوقهم، إلى جانب العديد من الاختصارات وتطوير الواجهات لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيق. لتحميل التطبيق من متجر الأب ستور لتحميل التطبيق من متجر الأندرويد

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