الفرنسي "هوغو لوريس" حارس مرمى توتنهام هوتسبر الإنجليزي على رادار الهلال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 5:28 مساءً

كشف الصحفي "فابريك هاوكنس" عن تقديم الهلال عرضًا للتعاقد مع الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، خلال الموسم الصيفي الحالي. وأفاد الصحفي الذي يعمل في "RMC Sports" بأن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بهوجو في الأسابيع الأخيرة؛ فقد كانت هناك اتصالات مع باريس سان جيرمان، كما استفسر إنتر ميلان الإيطالي أيضًا عن الحارس، إضافة إلى عرض الهلال. وذكرت تقارير صحفية أن الهلال يستهدف التعاقد مع حارس توتنهام خلال الموسم القادم؛ إذ عرض عليه مضاعفة راتبه ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه مع النادي الإنجليزي. وانضم هوغو لوريس، البالغ من العمر 36 عامًا، لتوتنهام الإنجليزي في 2012 قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، وكان قد حصد مع منتخب فرنسا على كأس العالم في 2018.

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