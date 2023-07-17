انت الان تتابع ‏بقرار من وزير التعليم.. إلغاء عددٍ من المقاعد الإشرافية في الوزارة وإدارات التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 6:50 مساءً

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا بإلغاء عددٍ من المقاعد الإشرافية في الإدارات والوحدات بديوان وزارة التعليم وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة. وتفصيلاً، صدر اليوم قرار وزير التعليم بالموافقة على إلغاء المقاعد الإشرافية في الوحدات والإدارات التالية: الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم، وحدة تطوير المدارس بإدارات التعليم، قسم الجودة في إدارات التعليم، وحدة الدعم للحد الجنوبي في إدارات التعليم . وشدد القرار على الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين في تلك المقاعد في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية.

كانت هذه تفاصيل خبر ‏بقرار من وزير التعليم.. إلغاء عددٍ من المقاعد الإشرافية في الوزارة وإدارات التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.