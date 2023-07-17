انت الان تتابع "مهمات" وادي الدواسر تطيح بصومالي يقوم بإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة، من ضبط عدد كبير من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل أحد المباني بحي الخماسين؛ إذ تم ضبط 49 مخالفًا، بينهم رجلان و47 امرأة.

وأكدت المصادر أن رجال المهمات والواجبات الخاصة بالمحافظة تمكنوا من القبض على شخص من الجنسية الصومالية، بإقامة نظامية، ويستخدم اسمًا حركيًّا غير اسمه المعروف، ويدير ويشغِّل هؤلاء المخالفين.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.