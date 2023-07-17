"مهمات" وادي الدواسر تطيح بصومالي يقوم بإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الحدود

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17 يوليو 2023, 7:08 مساءً
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة، من ضبط عدد كبير من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل أحد المباني بحي الخماسين؛ إذ تم ضبط 49 مخالفًا، بينهم رجلان و47 امرأة.
وأكدت المصادر أن رجال المهمات والواجبات الخاصة بالمحافظة تمكنوا من القبض على شخص من الجنسية الصومالية، بإقامة نظامية، ويستخدم اسمًا حركيًّا غير اسمه المعروف، ويدير ويشغِّل هؤلاء المخالفين.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أية حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.
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