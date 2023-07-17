"الطيران المدني": الرياض وجدة يتصدران مطارات المملكة في الالتزام بالمعايير

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تقريرها الشهري لأداء مطارات المملكة الدولية والداخلية لشهر يونيو 2023 وفقًا لأربعة عشر معيارًا أساسيًا لقياس الأداء

وفي التفاصيل، نال كلٌ من مطار الملك خالد الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومطار أبها الدولي ومطار حائل ومطار القريات المراكز المتقدمة في التقرير حسب الفئة الخاصة بها.

وقُسمت المطارات إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنويًا وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82 % بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 82 %.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على المركز الأول بنسبة 82 % فيما حصل مطار الملك فهد الدولي على نسبة 73 % وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، حيث حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100 % فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانيًا بنسبة التزام 73 % فيما حصل مطار حائل على المركز الأول.

وفي الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا بنسبة التزام 100 % متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100 %، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.