انت الان تتابع وفقًا لـ "فرانس برس": "مبابي" يظهر في تدريبات باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 8:08 مساءً

استأنف كيليان مبابي الذي يدور الغموض حول مصيره هذا الصيف، واللاعبون الدوليون الذين نشطوا مع منتخباتهم في يونيو، التدريبات مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا، الاثنين، بعد أسبوع من عودة زملائهم في الفريق، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في النادي. بالإضافة إلى مبابي والقائد البرازيلي ماركينيوس، اجتاز الإيطاليان جانلويجي دوناروما وماركو فيراتي والبرتغاليون دانيلو بيريرا وفيتينا وريناتو سانشيز، والإسباني فابيان رويس والمغربي أشرف حكيمي الاختبارات البدنية التقليدية. وسيلتحق حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، العائد من إعارة إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، الوافدان الجديدان السلوفاكي ميلان شكرينيار والإسباني ماركو أسينسيو، الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية مع إسبانيا، بالتدريبات على أرض الملعب الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يحضر القطري ناصر الخليفي رئيس النادي. مصير غامض لا يزال مبابي، بطل العالم 2018 وهداف مونديال 2022، محط الأنظار بسبب الغموض حول مستقبله، ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل، ما سيعني أنه سيصبح لاعبًا حرًا. لكن ناديه لن يقبل برحيله مجانًا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف. مصير غامض

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