انت الان تتابع "رتال" تُدشِّن "نساج سدايم" أول مشاريعها بجدة لتطوير مجتمعات حضارية بجودة الحياة العصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 8:13 مساءً

نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، دشن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مشروع ضاحية سدايم في مدينة جدة. ومن المقرر أن تكون شركة رتال أحد شركاء الوطنية للإسكان في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين. وتفصيلاً، يُعد هذا المشروع أول وأحدث مشاريعها في المنطقة الغربية بعد اتفاقية أبرمتها رتال مع الوطنية للإسكان لتطوير وحدات سكنية في محافظة جدة شمال أبحر، ضمن ضاحية سدايم؛ للمساهمة في تعزيز إحدى أهم ركائز رؤية السعودية التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%. وتسعى "رتال" من خلال مشاريع "نساج" إلى تطوير مجتمعات حيوية حضارية، تتمتع بجودة الحياة العصرية، ومنتجات عقارية تتوافق مع متطلبات الأسرة السعودية من حيث المساحات المناسبة والخصوصية، كذلك الاهتمام بالمرافق العامة والخاصة، وتأهيل الأحياء بالخدمات المطلوبة لتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار العائلي. ويتكون نساج سدايم من أكثر من 320 وحدة سكنية، ضمن المخطط الرئيسي لمشروع ضاحية سدايم، بمساحة أراضٍ تزيد على 98 ألف متر مربع. وصرح الرئيس التنفيذي، م. عبدالله بن فيصل البريكان: "نحن سعداء بنقل تجاربنا الناجحة إلى جميع مناطق السعودية، وتطوير مشاريع سكنية، تتناسب مع تطلعات وذائقة أهالي مدينة جدة الكرام؛ لتسمو بجودة الحياة".

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