"الجوازات" تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم عمرة 1445هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المديرية العامة للجوازات عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم عمرة 1445هـ، غرة شهر المحرم، حيث دعمت جميع المنافذ الدولية (الجوية - البحرية - البرية)، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

وأكدت "الجوازات" استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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