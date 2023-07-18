انت الان تتابع "بوتين": الدفاع الروسية تعد مقترحاتها للرد على الهجوم الأوكراني على جسر القرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع تعد مقترحاتها للرد على الهجوم الأوكراني، الذي استهدف جسر القرم، مبينًا أن جسر القرم تعرض إلى أضرار خطيرة من جراء الهجوم الأوكراني الذي وقع بطائرات مسيرة في الصباح الباكر.

وفي التفاصيل، قال "بوتين" خلال اجتماع حكومي لتقييم آثار الهجوم "سيكون هناك بالتأكيد رد من جانب روسيا"، وطلب من حكومته خططًا جدية لتأمين الجسر الذي تعرض إلى عدة هجمات، مضيفًا: "نحتاج إلى إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي واستعادة كل شيء في أسرع وقت"، وفقًا للعربية نت.

وتابع "بالنظر إلى كونه الهجوم الإرهابي الثاني على جسر القرم، أنتظر اقتراحات ملموسة لتحسين أمن وسيلة النقل المهمة والاستراتيجية".

وتعرض جسر القرم الذي يعد خط إمداد رئيسيًا للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيرات بحرية".

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (إس بي يو) بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن الهجوم على جسر القرم "هو عملية خاصة لجهاز إس بي يو والبحرية" تم تنفيذها "بوساطة مسيرات بحرية".

وأكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن "مدنيين هما رجل وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر" من جراء الهجوم، لافتة أيضًا إلى أن ابنتهما أصيبت بجروح.

وأضافت الهيئة المكلفة بالقضايا الإجرامية الرئيسة أن "التحقيق حدد ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".

وعن ملابسات الهجوم، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان، إنه وقع عند الساعة 03.05 (الساعة 00.05 بتوقيت غرينتش) ونفذته "مسيّرات بحرية".