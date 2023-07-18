انت الان تتابع رئيس الوزراء المصري يشيد بالتعاون المثمر مع "أكوا باور" السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بلاده وشركة أكوا باور السعودية، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" ماركو أرتشيلي، وحضره نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، القنصل العام بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور".

ومن المنتظر عند اكتمال المشروع أن يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلاً عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل.

وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلعه لزيادة حجم التعاون مع شركة أكوا باور، مشددًا على ما تحظى به الشركة من مصداقية وثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركة في مجال مشروعات تحلية المياه، في ضوء ما تحظى به مشروعات التحلية من اهتمام وأولوية لسد العجز المائي الذي تعانيه مصر.

من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" اهتمام الشركة بالسوق المصرية، واعتزازها بعلاقات التعاون البناءة مع مصر، الأمر الذي ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم التوافق بشأنها.