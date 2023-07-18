ولي العهد يستقبل الرئيس التركي  بقصر السلام في جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، في قصر السلام بجدة، فخامة رئيس جمهورية تركيا التركي رجب طيب أردوغان، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية لفخامته.

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